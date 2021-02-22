خاص .. مصدر يكشف حقيقة اقتراب مصطفى محمد من بيراميدز

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج انه من الصعب التفاوض مع مصطفى محمد في الوقت الحالي.. وكل ما تردد في الأونة الأخيرة عار تماما من الصحة".
وشدد المصدر على أن تألق مصطفى محمد في بداية مشواره مع جالاتا سراي ومراقبة أحد أندية الدوري الإنجليزي له، سبب رئيسي لرفض اللاعب العودة للدوري المصري مجددا حتى عن طريق بوابة بيراميدز.
و أشارت تقارير صحفية إلى دخول مفاوضات من جانب بيراميدز مع مهاجم الزمالك المعار لجالاتا سراي لمدة موسم ونصف.
ونجح مصطفى محمد في تسجيل 4 اهداف في 5 مباريات خاضها مع ناديه الجديد.
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