أحمد غنيم لاعب سيراميكا كليوبترا: نسعى لتحقيق لقب كأس مصر.. فيديو

وحصد سيراميكا كليوباترا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس مصر، بفوزه على غزل المحلة بنتيجة (2-0) في اللقاء الذي أقيم اليوم الإثنين، على ملعب المكس بالإسكندرية بدور الـ32.
وقال أحمد غنيم عقب المباراة: ""لعبنا مباراة جيدة أمام فريق مشحون معنويا، ونجحنا في الضغط عليهم من البداية، وأضعنا فرصتين محققتين في أول 15 دقيقة".
وأضاف: "بطولة الكأس مهمة للغاية مثل الدوري، وكلنا على قلب رجل واحد، وهدفنا تحقيق اللقب".
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