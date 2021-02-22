شاهد.. تصدي رائع لـ أحمد الشناوي في مران بيراميدز

تألق الحارس أحمد الشناوي، اليوم الاثنين، في تدريبات بيراميدز، استعدادًا لمباريات الفريق المقبلة سواء في بطولة الدوري أو كأس الكونفدرالية.

وأثناء فقرة لتسديد ضربات الجزاء بين حراس المرمى، تصدى الشناوي لإحدى الكرات ببراعة، وهو ما لقطته عدسات المصورين.

ويسعى أحمد الشناوي للمنافسة على مركز حراسة المرمى مع شريف إكرامي الذي يحرس مرمى الفريق بصفة أساسية هذا الموسم.

وتمكن نادي بيراميدز من بلوغ دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، بفوزه على راسينج كلوب الإيفواري في دور الـ 32 الثاني.