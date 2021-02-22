ورفض حسام حسن منح لاعيبه راحه من التدريبات عقب الهزيمة من أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز .
وخضع جميع اللاعبين والجهاز الفني والإدراي لمسحة طبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الخميس المقبل وفقا للبرتوكول الطبي الموقع من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الهزيمة من أسوان .. حسام حسن يستبعد خمسة لاعبين من تشكيل الاتحاد أمام دجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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