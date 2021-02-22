الرياضة

بعد الهزيمة من أسوان .. حسام حسن يستبعد خمسة لاعبين من تشكيل الاتحاد أمام دجلة

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أصدر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تعليمات جديدة للجهاز الإداري عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق مساء أمس " الاحد"، أمام نادي أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وعلم صدي البلد أن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول أصدر قرار استبعاد خماسي الفريق وهم "عماد السيد وخالد قمر وصبري رحيل ومحمود رزق ومحمد عطوة من التدريبات الجماعية والتدريب بشكل منفرد. 

ورفض حسام حسن منح لاعيبه راحه من التدريبات عقب الهزيمة من أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وخضع جميع اللاعبين والجهاز الفني والإدراي لمسحة طبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الخميس المقبل وفقا للبرتوكول الطبي الموقع من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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