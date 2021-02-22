بعد الهزيمة من أسوان .. حسام حسن يستبعد خمسة لاعبين من تشكيل الاتحاد أمام دجلة



وعلم صدي البلد أن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول أصدر قرار استبعاد خماسي الفريق وهم "عماد السيد وخالد قمر وصبري رحيل ومحمود رزق ومحمد عطوة من التدريبات الجماعية والتدريب بشكل منفرد.



أصدر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تعليمات جديدة للجهاز الإداري عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق مساء أمس " الاحد"، أمام نادي أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف .

ورفض حسام حسن منح لاعيبه راحه من التدريبات عقب الهزيمة من أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وخضع جميع اللاعبين والجهاز الفني والإدراي لمسحة طبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الخميس المقبل وفقا للبرتوكول الطبي الموقع من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.