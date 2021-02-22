"طائرة رجال سموحة" يفوز على بتروجيت فى عقر داره

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة لعلى مضيفه بتروجيت بنتيجة 3/ صفر، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب بتروجيت، ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين.
يضم فريق سموحه اللاعبين:
أدهم أسامه، أشرف أبو الحسن ، محمد أبورية ، أحمد العشرى ، محمود رضا ، أحمد جلال ، محمد جبل ، محمد يحيى ، محمد ممدوح ، محمد الحسيني ، هشام غريب ، احمد عزمى ، داريل البو ، محمد الغول ، محمد شوقى ، محمد عادل ، عمر حسن.
يضم الجهاز الفنى للفريق :
الكابتن طارق الزفتاوي مدير فنى، الكابتن مصطفي القاضى مدرب عام، أحمد التمامى مدرب ومحلل تقنى، الكابتن رجب عبد النبي دير ادارى، إبراهيم جمعة اخصائي تأهيل، دكتور محمود المراغى طبيب الفريق، دكتور عمر مؤمن علاج طبيعي، دكتور وليد عبدالمنعم مخطط أحمال.
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