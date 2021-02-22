باتشيكو: تونجيث فريق محترم.. والزمالك لن يتأثر بالغيابات

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة تونجيت السنغالي المقرر لها غدا الثلاثاء في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن فريقه سيخوض المباراة بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط بعد التعادل في الجولة الأولى أمام مولودية الجزائر.

كما أشار باتشيكو:" إن وصول فريق تونجيت لدور المجموعات يعني أنه فريق قوي ويتمتع بإمكانات عالية، والزمالك يجب أن يحترمه في لقاء الغد وأن يتعامل مع اللقاء بصورة جيدة".

وواصل باتشيكو : " يجب أن نعمل بجدية في لقاء الغد ونكون في أعلى مستوى لنا كي نحقق الفوز ونعود بالثلاث نقاط".

وشدد المدير الفني للزمالك على أن فريقه لن يتأثر بالغيابات الموجودة في صفوفه، وهناك أكثر من بديل جاهز لتعويض الغيابات في صفوف الأبيض.. مختتما بأن الفريق دوما هدفه الصعود لربع النهائي بالبطولة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق تونجيت على ملعب لاديور في تمام السادسة مساء الغد بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السنغال.