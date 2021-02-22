باتشيكو: تونجيث فريق محترم.. والزمالك لن يتأثر بالغيابات

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أهمية مباراة تونجيت السنغالي المقرر لها غدا الثلاثاء في الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن فريقه سيخوض المباراة بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط بعد التعادل في الجولة الأولى أمام مولودية الجزائر.
كما أشار باتشيكو:" إن وصول فريق تونجيت لدور المجموعات يعني أنه فريق قوي ويتمتع بإمكانات عالية، والزمالك يجب أن يحترمه في لقاء الغد وأن يتعامل مع اللقاء بصورة جيدة".
وواصل باتشيكو : " يجب أن نعمل بجدية في لقاء الغد ونكون في أعلى مستوى لنا كي نحقق الفوز ونعود بالثلاث نقاط".
وشدد المدير الفني للزمالك على أن فريقه لن يتأثر بالغيابات الموجودة في صفوفه، وهناك أكثر من بديل جاهز لتعويض الغيابات في صفوف الأبيض.. مختتما بأن الفريق دوما هدفه الصعود لربع النهائي بالبطولة.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق تونجيت على ملعب لاديور في تمام السادسة مساء الغد بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السنغال.
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