كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس أمام كروتوني في الدوري الإيطالي

أعلن أندريه بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه لملاقاة كروتوني، في الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري الإيطالي. وضم تشكيل يوفنتوس : في حراسة المرمى: جيانلوجي بوفون خط الدفاع:دانيلو - دي ليخت - ديميرال - أليكس ساندرو خط الوسط: بينتاكور - ماكيني - إيرون رامسي - فيديريكو كييزا خط الهجوم:كولوسيفسكي - كريستيانو رونالدو وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب فريق يوفنتوس.

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