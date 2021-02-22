وحضر الاجتماع الفني من جانب الأهلي محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس بعثة الفريق في تنزانيا، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.
شهد الاجتماع الفني عرض الفريقين الزي المحدد لخوض اللقاء، والاتفاق على كافة التفاصيل التنسيقية والإدارية المتعلقة بالمباراة.
ويخوض الأهلي لقاء سيمبا التنزاني غدًا بالزي الأزرق كاملًا، على أن يخوض الفريق التنزاني المباراة بزيه الأحمر التقليدي.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء، على ملعب مكابا بدار السلام في تنزانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا.. بطل أفريقيا يرتدي الأزرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.