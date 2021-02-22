التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة سموحة والمصري

في حراسة المرمي: أحمد مسعود خط الدفاع: علاء عطا، عمرو موسى، محمد صالح، أحمد شديد قناوي خد الوسط:عمر كمال، فريد شوقى، إيزى إيميكا، سعيدو سمبوري، محمد عنتر وفى الهجوم: أوستن أموتو ويحتل سموحة المركز التاسع برصيد 17 نقطة من "12" لقاء خاضها حتى الأن حيث تمكن من تحقيق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 8 وخسر لقاءً وحيدا أمام نادي الزمالك.

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