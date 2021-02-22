شاهد .. أكبر مجمع تنس أرضي في الشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

تتواصل الأعمال التنفيذية لإنشاء مجمع التنس الأرضي العالمي داخل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة بسعة 3500 متفرج ليكون الأكبر على مستوى الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في اطار استمرار الانشاءات وتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية لتكون مصر جاهزة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى على غرار بطولة أمم إفريقيا 2019 ومونديال اليد 2021 والعديد من البطولات القارية والعالمية.

في سياق متصل، كان الاتحاد الدولي للتنس، أعلن فوز مصر بتنظيم كأس العالم للرجال "كأس ديفيز" بعد منافسة شرسة مع كينيا. وشمل الملف المصري نجاح الدولة في تنظيم العديد من البطولات الدولية وآخرها كأس العالم لكرة اليد، في الوقت الذي توقف فيه النشاط الرياضي في معظم دول العالم.

وكشف وليد سامي نائب رئيس الاتحاد المصري للتنس في تصريحات خاصة، عن استضافة مصر المجموعة الثالثة الإفريقية لكأس العالم للرجال "كأس ديفيز" ، وان الايام المقبلة ستشهد العديد من الاجتماعات لمناقشة كافة الاستعدادات.

وعضد الملف المصرى نجاح الدولة فى تنظيم العديد من البطولات الدولية وآخرها كأس العالم لكرة اليد فى الوقت الذى توقف فيه النشاط الرياضى فى معظم دول العالم وخبرة الاتحاد المصرى للتنس فى تنظيم العديد من البطولات الدولية، خاصة خلال شهرى ديسمبر ويناير مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية صحة اللاعبين وحسن التنظيم خلال الموجة الثانية من جائحة كورونا التى مر بها معظم دول العالم.

وسيتم استضافة البطولة خلال شهر أغسطس القادم بأكاديمية سماش للتنس بمطار القاهرة بداية من يوم 9 أغسطس بمشاركة 8 منتخبات وهى بالترتيب الدولى مصر(مصنف رقم 67 على العالم) وكينيا(70) وموزمبيق(113) والجزائر(115) ومدغشقر(118) وبنين(124) وغانا(126) وروندا(139) .