في مباراة مثيرة .. الهاني سليمان ينقذ سموحة من الهزيمة أمام المصري

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي المصري حيث تمكن عمر كمال من إحراز الهدف الأول لصالح النادي المصري البورسعيدي في الدقيقة " 14"، من ركلة جزاء.

ونجح عبد الكبير الوادي في إحراز هدف التعادل لسموحة في الدقيقة 37"، من كرة عرضية من محمد الترهوني من جهة اليسار قابلها عبد الكبير الوادي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وشهد الشوط الثاني عددا من الهجمات المرتدة من أجل إحراز هدف التقدم دون تشكيل خطورة على مرمي الفريقين ليعلن حكم المباراة انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي ويحرم المرج الأزرق من الصعود للمربع الذهبي.