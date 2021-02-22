انت الان تتابع تفاصيل خبر مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية و موعد مبارياته بدوري المجموعات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أجريت منذ قليل قرعة التصنيفات الخاصة بالكونفدرالية، لتقسيم الفرق المتأهلة لدوري المجموعات الخاص بالبطولة إلى 4 مجموعات. جدير بالذكر أن نادى بيراميدز، هو النادي المصري الوحيد الذي تأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية هذا العام، بعد خروج نادى المقاولون العرب من البطولة. فإليكم تاريخ مشاركات نادى بيراميدز بالبطولة، كذلك مجموعة نادى بيراميدز في الكونفدرالية، و مواعيد مباريات النادي القادمة بالبطولة.

تاريخ النادي بالبطولة

تعد هذه المرة هي ثاني مشاركات نادي بيراميدز بالكونفدرالية، حيث سبق و شارك في النسخة السابقة من البطولة. و قد استطاع النادي في أولي مشاركاته ليس فقط الوصول للنهائي (هذا الذي خسره أمام نادى نهضة البركان المغربي)، بل أيضًا استطاع أن يحقق العديد من الأرقام القياسية بالبطولة، و كان أهمها:

1. تحقيق 7 انتصارات خارجية على أراضي خارجية ببطولة أفريقية واحدة، محطماً رقم نادي الزمالك (صاحب الـ 4 انتصارات ببطولة أفريقية واحدة).

2. صار رابع نادى مصري يبلغ النهائي في أول مشاركاته القارية، على غرار الإسماعيلي، و المقاولون، و المحلة.

3. بات ثاني الأندية المصرية إحرازاً للأهداف في دور المجموعات ببطولة أفريقية بنسخة واحدة بـ 31 هدفاً، خلفاً للنادي الأهلي المصري ب 34 هدفاً، و متقدماً على الإسماعيلي بـ 29 هدفاً.

تعرف على مجموعة بيراميدز في الكونفدرالية و المجموعات الأخرى

المجموعة الأولي: أهلي بنغازي ، و أورلاندو بايرتس ، و وفاق سطيف وانيمبا.

و أورلاندو بايرتس و وفاق سطيف وانيمبا. المجموعة الثانية: القطن ، و شبيبة القبائل ، و نابسا ستارز ، و نهضة البركان (الفائز بنسخة البطولة السابقة).

و شبيبة القبائل و نابسا ستارز و نهضة البركان (الفائز بنسخة البطولة السابقة). المجموعة الثالثة: لي جاراف ، و ساليتاس ، و الصفاقصي ، بالإضافة إلي الترجي أو يانج بافلوز.

و ساليتاس و الصفاقصي بالإضافة إلي الترجي أو يانج بافلوز. المجموعة الرابعة: وهى المجموعة التي وقع فيها نادي بيراميدز ، بجانب كل من الرجاء ، و نكانا ، و إما نامنوجو أو بريمو دي اوجستو.

مباريات بيراميدز بدوري المجموعات و مواعيدها: