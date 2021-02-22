يوفنتوس يتقدم على كروتوني بثنائية رونالدو في الدوري الإيطالي

تقدم يوفنتوس على نظيره كروتوني بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لـ يوفنتوس في الدقيقة 38 بضربة رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 47، أحز رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة رأسية أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.