يوفنتوس يتقدم على كروتوني بثنائية رونالدو في الدوري الإيطالي

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لـ يوفنتوس في الدقيقة 38 بضربة رأسية رائعة.
وفي الدقيقة 47، أحز رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة رأسية أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.
وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:
في حراسة المرمى: جيانلوجي بوفون
خط الدفاع:دانيلو - دي ليخت - ديميرال - أليكس ساندرو
خط الهجوم:كولوسيفسكي - كريستيانو رونالدو
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