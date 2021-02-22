وزير الرياضة يهنئ شباب طائرة الفراعنة بعد الفوز على الكاميرون في بطولة إفريقيا

وتغلب منتخب شباب الفراعنة على منتخب الكاميرون بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد ، ويحتاج المنتخب المصري للفوز على المغرب في المباراة الختامية من أجل حصد لقب البطولة بعد فوزه فى الجولة الأولى على منتخب الكونغو الديمقراطية.
ويتأهل البطل ووصيفه إلى بطولة العالم للشباب المقرر إقامتها في إيطاليا وبلغاريا في الفترة من 22 سبتمبر حتى 3 أكتوبر العام الجاري.
وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب الوطني للشباب على أدائهم بالبطولة وإصرارهم على الفوز بها والتأهل إلى بطولة العالم للشباب تحت 21 عاما استكمالا لسلسلة الانتصارات التى تحققها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.
وأكد وزير الرياضة على المساندة والمؤازرة للاعبي المنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب الرياضية خلال منافساتهم فى كافة البطولات فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلي تقديم كل الدعم للاعبين لتحقيق الانجازات بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.
والتقي الدكتور أشرف صبحي فى نهاية مباراة مصر والكاميرون بشري حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، التى أعربت عن شكرها وتقديرها للدولة المصرية على استضافة البطولة فى ظل تحدى كورونا، وتطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة اللاعببن.
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