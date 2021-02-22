شاهد .. احتفال يارا نعوم بعيد ميلاد عماد متعب

نشر عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مجموعة من الصور خلال الاحتفال بعيد ميلاده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهر عماد متعب برفقة زوجته وبناته وأمامه عدد من التورت علي شكل كاس وشعار النادي الأهلي.

واحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 38، لأنه من مواليد 20 فبراير عام 1983 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

بدأ عماد متعب مسيرته الكروية في فريق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، ولعب في صفوفه حتى سن 12 عاما، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي وهو في سن الـ 13 عامًا.

وخاض عماد متعب 320 مباراة بقميص النادي الأهلي سجل خلالهما 120 هدفا، وتوج مع الفريق بالدوري الممتاز 11 مرة، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 6 مرات، والسوبر الأفريقي 3 مرات، والكونفدرالية مرة واحدة، كما توّج مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية 3 مرات.