تامر النحاس يكشف سبب ارتفاع أسعار اللاعبين في الدوري المصري

كشف تامر النحاس وكيل اللاعبين عن سبب ارتفاع أسعار اللاعبين فى الفترة الأخيرة بالدوري المصري الممتاز ، مشيرا إلى أنه يعترف بأن وكلاء اللاعيبن أحد أهم الأسباب في ارتفاع أسعار اللاعيبن خلال الفترة الحالية.
وأضاف النحاس الذي حل ضيفا على الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم FM: "هذا عمل وكيل أعمال اللاعب أن يستطيع إيجاد أعلى عائد للاعب الذي يتفاوض باسمه لأن ذلك هو عمله".
واختتم النحاس تصريحاته أسعار اللاعيبن بالفعل مُبالغ فيها كثيرا بالدوري المصري، ولكن الأندية هي التي تساعد على ذلك الأمر.
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