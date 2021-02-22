كشف هيثم فاروق نجم الزمالك والمنتخب السابق عن توقعاته لمباراة الفريق غدا أمام تونجيث السنغالي في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
وأكد هيثم فاروق في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه يتوقع انتهاء المباراة بالتعادل، مشددا على أن الفريق لن يتأثر بأزمة السفر، خاصة أن لاعبيه محترفين وعلى مستوى عال من اللياقة البدنية بالإضافة لأن يومين وقت كاف للإعداد الجيد.
وأضاف أن قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " سليم خاصة وأن أزمة السفر تتعلق بشركة الطيران ولا تعد ظرفا طارئا، مشددا على أن التأجيل يجب أن يكون بموافقة الطرفين.
وتابع أن التشكيل الأنسب للمباراة هو "أبو جبل، عبد الغني، محمود علاء، المثلوثي، طارق حامد، زيزو ، أوباما و بن شرقي".
وأكمل أن المباراة بحاجة للسرعات والتحركات السريعة متمنيا التوفيق للفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هذا هو التشكيل الأمثل .. هيثم فاروق يتوقع نتيجة مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.