هل يخرج مروان محسن معارا من الأهلي ؟.. وكيل اللاعب يجيب

أكد تامر النحاس وكيل اللاعيبن ووكيل مهاجم الأهلي مروان محسن، أن مروان مهاجم كبير ويمتلك قدرات فنية كبيرة، بدليل استمراره مع الأهلي حتى الآن.
وأضاف النحاس، في تصريحات لبرنامج " في الاستاد " الذي يقدمه كريم خطاب عبر إذاعة نجوم FM، أن مروان لا يختلف أحد على قدراته الفنية، ولكن مازال الحظ لا يحالفه خلال الفترة الماضية.
وأوضح وكيل مروان محسن ندرس خلال الفترة القادمة حتى نهاية الموسم فكرة الإعارة لمدة موسم يخرج فيها مروان محسن، ومازالنا لم نحسم الأمر ولكن ندرس ذلك، ولو ذلك في مصلحة اللاعب والنادي الأهلي سنقوم به فورًا.
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