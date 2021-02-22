وأضاف في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن توقع نتيجة المباراتين أمر صعب خاصة ولم يسبق لأحد متابعة أداء أي من سيمبا التنزاني أو تونجيث السنغالي.
وتابع أن ظروف مباراة الزمالك صعبة خاصة في ظل تأخر وصول بعثة الفريق ما سيزيد من الضغط على اللاعبين ويؤثر سلبا على الأداء.
وأكمل أنه يتمنى فوز الفريقين في المباراتين غدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رضا عبد العال: أتمنى فوز الأهلي والزمالك رغم صعوبة الظروف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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