رضا عبد العال: أتمنى فوز الأهلي والزمالك رغم صعوبة الظروف

وأضاف في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن توقع نتيجة المباراتين أمر صعب خاصة ولم يسبق لأحد متابعة أداء أي من سيمبا التنزاني أو تونجيث السنغالي.

وتابع أن ظروف مباراة الزمالك صعبة خاصة في ظل تأخر وصول بعثة الفريق ما سيزيد من الضغط على اللاعبين ويؤثر سلبا على الأداء.

وأكمل أنه يتمنى فوز الفريقين في المباراتين غدا.