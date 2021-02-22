محمد صلاح: مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالي صعبة لهذه الأسباب

كشف محمد صلاح المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن رأيه في مباراة الفريق غدا أمام تونجيث السنغالي في مباراة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وأكد محمد صلاح في تصريحات خاصة لصدى البلد أن المباراة صعبة ومن الصعب توقع نتيجتها.

وأضاف أن هناك عددا من العوامل تؤثر على المباراة منها ظروف السفر وأرض الملعب والتحكيم وحالة اللاعبين النفسية والبدنية.

وتابع أن تأخر وصول الزمالك إلى السنغال من شأنه أن يؤثر سلبا على الفريق حيث كان من المتوقع أن يوافق الكاف على تأجيل المباراة 24 ساعة.