تامر النحاس: مدربو المنتخب والأهلي مقتنعون بإمكانيات مروان محسن

أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أن مروان محسن يحتاج لدعم زملائه داخل الملعب، وأن اللاعب سعيد بالروح العالية والعلاقات الطيبة بينه وبين زملائه في الأهلي.

وأضاف النحاس خلال تصريحاته لبرنامج " في الاستاد " الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم FM : مروان مر عليه خلال الفترة الماضية سواء مع الأهلي أو منتخب مصر أكثر من 10 مدربين والجميع مقتنع بإمكانيات مروان.

وشدد النحاس أن جميع مدربي الأهلي والمنتخب الذي تدرب معهم مروان جميعهم اشادوا به، إضافة الي انهم لم يروا أي فوارق فنية بين مروان وبين المهاجمين المتواجدين بالدوري.