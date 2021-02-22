ليفربول في المركز السادس في البريميرليج.. باريس سان جيرمان في المركز الثالث في الدوري الفرنسي، ريال مدريد في المركز الثاني في الليجا، ويوفنتوس في المركز السادس في الدوري الإيطالي، بينما يكمن الاستثناء الوحيد في بقاء بايرن ميونخ على قمة صدارة البوندسليجا، لكنه أيضًا خسر العديد من النقاط.
إذا، كل الكبار يمرون بموسم سيء، فما الأسباب لذلك؟
السبب الأول هو ضغط المباريات، فأبطال الدوريات الخمس الكبرى بالكاد انتهوا من الموسم الماضي سواء محليًا أو قاريًا، ليدخلوا في الموسم الجديد مباشرة، دون أي فترات إعدادية، وهو الأمر الذي سبب على سبيل المثال العديد من الإصابات العضلية للاعبي فريق ليفربول.
السبب الثاني هو الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، فالفرق فشلت في إبرام صفقات كبيرة وقوية في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية.. يكفي أن نقول أن ريال مدريد لم يتعاقد مع أي لاعب صيفًا أو شتاءً، كذلك ليفربول، مع بيعهم عدد من اللاعبين وهو الأمر الذي تسبب في تقليص عدد الخيارات لكل الفريق، مع كثرة الإصابات سواء العضلية أو بسبب فيروس كورونا.
السبب الثالث هو غياب الجماهير بلا شك، فكل تلك الفرق التي توجت بألقابها هي فرق جماهيرية، وغياب الجمهور أثر معنويًا على اللاعبين بشكل كبير، إضافة إلى تأثيره المادي على النادي.
تغيير المدربين، ففرق يوفنتوس وباريس سان جيرمان لا يدربهما نفس الطاقم الفني للموسم الماضي،
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ظاهرة سقوط حاملي ألقاب الدوريات الخمس الكبرى.. أسباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.