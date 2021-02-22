نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والنصر اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ستامد مرسول بارك بمدينة جامعة الملك سعود الرياضية مباراة النصر ضد الهلال اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 في الجولة العشرين من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي يحمل لقبه فريق الهلال الساعي لتحقيق فوز أمام النصر يأخذ به الثأر من خسارته الأخيرة أمام العالمي منذ عدة أسابيع في كأس السوبر السعودي، حيث تمكن النصر من تحقيق فوز عريض بثلاثية دون رد عن طريق ماثيوس، عبد الرازق حمد الله، وسامي النعجي ليحقق لقب السوبر على حساب الزعيم الذي تمكن من تحقيق الفوز ضد النصر في مباراة الذهاب بينهما في الدوري بالجولة الخامسة على ستاد الملك فهد الدولي بهدفين دون رد عن طريق جوميز وصالح الشهري، وينطلق موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في الثامنة ونصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

النصر يستضيف الهلال في مباراة صعبة يأمل فيها تحقيق الفوز للعودة للمسار الصحيح من جديد بعد أن حاد العالمي عن الانتصارات في المباريات الثلاث الأخيرة التي شهدت تعادله بشق الأنفس أمام الفتح بهدف لكل فريق سجله عبد الرازق حمد لله من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة على ملعبه في الجولة التالية خارج ملعبه أمام الشباب برباعية دون رد، وواصل النتائج السلبية بتلقيه الخسارة خارج ملعبه أمام القادسية بهدف دون رد في مباراة شهدت إضاعة بيتروس ماثيوس ركلة جزاء ليواصل الفريق فقدان النقاط، ويتجمد رصيده عند 25 نقطة متراجعا للمركز التاسع في جدول الترتيب بنفس رصيد نقاط التعاون “الثامن”، والفتح صاحب المركز العاشر.

فريق الهلال حامل اللقب يأمل في تحقيق الفوز ضد النصر، والعودة للتفوقه أمامه من جديد بعد الخسارة الأخيرة في كأس السوبر التي تبعت تفوق الهلال على النصر في ثلاث مباريات على التوالي، بينما المباريات العشر الأخيرة التي جمعت الفريقين في كافة البطولات شهدت تحقيق الهلال الفوز في خمس مباريات منها، وفوز النصر في ثلاث، وتعادل الفريقان في مبارتين، ويأمل الهلال في مواصلة انتصاراته التي عاد إليها في الدوري الجولة الماضية على حساب الاتفاق بتحقيقه فوز عريض بثلاثة أهداف لهدف.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم

8:35 توقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، والبحرين.

7:35 توقيت مصر، وفلسطين.

9:35 توقيت عمان، والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الهلال

الرياضية السعودية 1 تعليق: جعفر الصليح.

السعودية الرياضية 2 تعليق عبد الله الغامدي.