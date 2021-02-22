نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة الأهلي والشباب اليوم.. الليث الأبيض يحافظ على الصدارة بثلاثية ساحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص نتيجة مباراة الأهلي والشباب اليوم ، نتابع معكم من خلال تغطية مستمرة نتيجة مباراة الأهلي والشباب اليوم في الدوري السعودي وذلك مع انطلاق اللقاء الذي سيكون لحساب مباريات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم حيث نرصد تغطية حية ونتيجة مباراة الأهلي والشباب اليوم في الدوري السعودي ويستضيف ملعب نادي الشباب بالعاصمة الرياض لقاء كبير بين العملاقين أهلي جدة والشباب لحساب مباريات الجولة العشرين من الدوري السعودي، ملخص نتيجة مباراة الأهلي والشباب اليوم نوفرها لكم أدناه ، فهناك الكثير من متابعي كرة القدم وخاصة الجماهير السعودية يتابعون ملخص نتيجة مباراة الأهلي والشباب اليوم.

ملخص نتيجة مباراة الأهلي والشباب

تنطلق مباراة الأهلي والشباب اليوم الإثنين 22-2-2021 في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة السعودية، فيما ينطلق لقاء أهلي جدة والشباب اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات المتحدة، ونتابع خلال هذه التقرير ملخص نتيجة مباراة الأهلي والشباب اليوم في الدوري السعودي.

أهداف الأهلي والشباب اليوم

أهلي جدة 0 الشباب أحمد شراحيلي دقيقة 12 ألفريد ندياي دقيقة 70 كريستيان خوانكا دقيقة 5-90

وتذاع مباراة الأهلي والشباب اليوم في الجولة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم عبر قناة بين السعودية الرياضية ksa، ويعلق على المباراة فهد العتيبي، ملخص أهداف مباراة الأهلي والشباب اليوم في الجولة العشرين بالدوري السعودي للمحترفين.

تشكيلة الأهلي ضد الشاب اليوم:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

في خط الدفاع: محمد آل فتيل، لوكاس ليما، عبد الله حسون، معتز هوساوي.

في خط الوسط الدفاعي: محمد المجحد، فيجيسا.

في خط الوسط الهجومي: نيانج، سلمان المؤشر، عبد الرحمن غريب.

في خط الهجوم: عمر السومة.

نتيجة مباراة الأهلي والشباب اليوم

ويدخل الأهلي اللقاء وهو متواجداً في المركز الثالث من ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، فيما سيدخل الشباب اللقاء متواجداً في المركز الأول برصيد 41 نقطة، ويسعى كلا الفريقين في هذه المواجهة لتحقيق الفوز من أجل كسب النقاط والتقدم درجة في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ملخص مباراة الأهلي والشباب:



تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف وخمسة دقائق مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف وخمسة دقائق مساء بتوقيت المملكة السعودية، وسنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة الأهلي والشباب اليوم الشوط الأول والثاني، تابعوا معنا..

انطلاق الشوط الأول..

انطلقت المباراة وسط حماس كبير من كلا الفريقين وتمرير الكرة بين أرجل لاعبي الفريقين.

دقيقة 5: سيطرة كبيرة وهجمات متكررة من عناصر فريق الشباب بحثاً عن تسجيل هدف التقدم في شباك الأهلي.

دقيقة 10: تكتلات دفاعية من جانب عناصر أهلي جدة للحفاظ على الشباك نظيفة والبحث عن تسجيل هدف التقدم.

دقيقة 12: جووووووووول رائع عن طريق اللاعب أحمد شراحيلي عند الدقيقة 12 من زمنن الشوط الأول ليكون الهدف الأول في المباراة وهدف التقدم لصالح الشباب.

الشوط الثاني…

دقيقة 70: جووووووووووووووووول رائع جداً عن طريق اللاعب ألفريد ندياي ليكون الهدف الثاني لفريق الشباب وسط غياب كبير من دفاعات الأهلي السعودي.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي بدل ضائع الذي قرره حكم اللقاء سجل اللاعب كريستيان خوانكا الهدف الثالث لصالح نادي الشباب السعودي لتصبح النتيجة ثلاثية نظيفة، وبهذه النتيجة يصبح رصيد الشباب 41 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، ويتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 35 ويصبح مهدد بفقدان المركز الثالث في حال فوز الاتحاد على الفيصلي.