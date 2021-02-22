نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستكمل مباريات دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا التي بدأت الأسبوع الماضي اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021 بإقامة مباريات قوية في نفس التوقيت يلتقي فيها فريق أتلتيكو مدريد على ملعبه واندا ميتروبوليتانو مع فريق تشيلسي التي تنطلق في نفس موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يستضيف ملعب الأولمبيكو معقل لاتسيو مباراة صعبة لرفاق إيموبيلي ضد رفاق ليفاندوفسكي حاملي لقب التشامبيونزليج حين حققوا الفوز الموسم الماضي في نهائي البطولة على باريس سان جيرمان بهدف دون رد سجله كومان ليحقق البافاري اللقب الذي يأمل في الحفاظ عليه هذا الموسم.

بايرن ميونخ يخرج لملاقاة لاتسيو في مباراة قوية يأمل فيها الفريق تحقيق فوز يعيده لمسار الانتصارات من جديد بعد أن حاد عن ذلك المسار في آخر مبرتين خاضهما في الدوري الألماني، حيث اكتفى البافاري بالتعادل أمام فريق أرمينيا بيليفيد بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة قبل الماضية في البوندزليجا في مباراة سجل فيها كلا من توليسو، ليفاندوفسكي، وديفيز أهداف البايرن الذي تلقى الخسارة في المباراة التالية خارج ملعبه أمام أينتراخت فرانكفورت بهدفين سجلهما كلا من أمين يونس، وكامادا مقابل هدف سجله ليفاندوفسكي للبايرت الذي حقق آخر انتصاراته في الدوري أمام هيرتا برلين في الجولة العشرين بهدف دون رد عن طريق كومان، بينما آخر مبارياته في دوري أبطال أوروبا استضاف فيها فريق لوكوموتيف موسكو الروسي وحقق الفوز بهدفين دون رد عن طريق موتينج، وسولي.

فريق لاتسيو يأمل في تحقيق أفضل النتائج الإيجابية على ملعبه أمام بايرن قبل مباراة العودة الصعبة على ملعب أليانز أرينا معقل البافاري من أجل مواصلة مشواره الناجح في البطولة والتأهل للدور ربع النهائي في التشامبيونزليج، ويدخل فريق العاصمة مباراته الليلة بمعنويات مرتفعة بعد أن تمكن من العودة للانتصارات من جديد، وتحقيق الفوز بآخر مبارياته في الدوري الإيطالي ضد سامبدوريا بهدف دون رد عن طريق لويس ألبيرتو.

موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو اليوم

8:00 توقيت غرينتش.

9:00 توقيت الجزائر.

10:00 توقيت مصر، وفلسطين.

11:00 توقيت مكة المكرمة، قطر، والكويت.

00:00 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ولاتسيو

بي أن سبورت HD2.

تعليق: رؤوف خليف.