فرج عامر: بيع حسام حسن لنادٍ مصري مع نهاية الموسم.. تفاصيل

أشادَ المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بإمكانيات مهاجم فريقه الأول لكرة القدم حسام حسن، وما يقدمه مع الفريق السكندري منذ انضمامه وحتى الآن.

وأضاف "عامر"، في تصريحات ببرنامج "البريمـو"، "أنه تم الاتفاق على بيع حسام حسن لأحد أندية الدوري المصري الممتاز لكن لن أفصح عن اسم النادي الآن، وسيتم إعلان وجهة اللاعب المقبلة قبل نهاية الموسم الجاري بأسبوع فقط".

يذكر أن فريق سموحة تعادل أمام منافسه المصري، مساء اليوم الإثنين، بهدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 14 بدوري we المصري. وتقدم فريق المصري بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب عمر كمال من ركلة جزاء وتمكن اللاعب عبدالكبير الوادي من إدراك التعادل لفريق سموحة في الدقيقة 38 من عمر اللقاء. وبعدما أطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة، طلب عودة اللاعبين لأرض الملعب ليرجع لتقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لصالح المصري الكن الحارس الهاني سليمان تصدى لها وحرم المصري من الفوز. وبتلك النتيجة، رفع المصري رصيده إلى 21 بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما وصل رصيد سموحة إلى 18 نقطة بالمركز الثامن.

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