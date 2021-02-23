تعليق رئيس لجنة الحكام على اللقطة المثيرة للجدل في لقاء سموحة والمصري بالدوري

قال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأخطاء التحكيمية موجودة في جميع دوريات العالم وليس في مصر فقط.

وأضاف وجيه أحمد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، إنه لا يوجد أخطاء تحكيمية مؤثرة في مصر، والتحكيم يسير بشكل جيد، مؤكدا "الحكم أحمد العدوي طبق القانون باحتساب ركلة جزاء بعد نهاية مباراة المصري وسموحة".

وأكمل "يجب على الحكم أحمد العدوي أن يشاهد اللعبة المشكوك فيها، قبل إطلاق صفارة النهاية ولكنه طبق القانون في نهاية الأمر".

وواصل "من حق حكم اللقاء إعادة ركلة الجزاء حال توجيه تقنية الفار له بتحرك حارس المرمى للأمام قبل تسديدها".