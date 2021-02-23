إشبيلية يفوز على أوساسونا 2 - 0 ويصعد للمركز الثالث في الليجا

فاز فريق إشبيلية على نظيره أوساسونا بهدفين نظيفين، في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح دييجو كارلوس التسجيل لـ إشبيلية في الدقيقة 19، قبل أن يؤكد الهولندي لوك دي يونج انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إشبيلية للنقطة 48 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

جدير بالذكر أن إشبيلية خسر الأسبوع الماضي أمام بروسيا دورتموند الألماني 3-2 في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.