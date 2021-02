هاشتاج «رجال الزمالك جاهزين» يتصدر تويتر

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #رجال_الزمالك_جاهزين، عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، لتشجيع لاعبي نادي الزمالك في مباراة مع نظيره تونجيث، المقرر له غدا، الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على بعض الجوانب الفنية والخططية في تدريب الفريق اليوم، استعدادا لخوض مباراة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص المدير الفني للزمالك على عدم الكشف عن أوراقه أو التشكيل المنتظر أن يخوض به الفريق لقاء الغد في ظل حضور وسائل إعلام من السنغال لمتابعة التدريب.

من المقرر أن تقام المباراة في ملعب لا ديور في تمام السادسة مساء الغد بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السنغال.

وتصدر هاشتاج #رجال_الزمالك_جاهزين قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر"، وجارت الرسائل التحفيزية من قبل مشجعي نادي الزمالك الي اللعيبة كالاتي:

