كريستال بالاس يفوز على برايتون 2 - 1 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق كريستال بالاس على برايتون بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي. كريستال بالاس تقدم عن طريق ماتيتا في الدقيقة 28، لكن الهولندي فيلتمان عادل النتيجة لبرايتون في الدقيقة 55. وتمكن البلجيكي بينتيكي من تسجيل هدف الانتصار لـ كريستال بالاس في الدقيقة 95، ليظفر لفريقه بنقاط المباراة. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد كريستال بالاس للنقطة 32 في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

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