مهاجم سيراميكا كليوباترا: هدفي أمام المحلة فتح الطريق للتأهل لدور الـ 16 في الكأس

قال رجب عمران، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بفوز فريقه على غزل المحلة بالمباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين ببطولة كأس مصر.

وأضاف رجب عمران، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن سيراميكا كليوباترا حقق فوزا صعبا على غزل المحلة، أحد أعرق الفرق وتقدم خطوة بالبطولة.

وتابع :”أنا سعيد بالهدف الذي سجلته بالمباراة، لقد منحنا الثقة وفتح الطريق أمامنا للفوز بالمباراة، لقد لعبت في عدة مراكز لكني كنت دائما أفضل اللعب بمركز رأس الحربة”.