طارق يحيـى: فريق تونجيث صعب للغاية.. وأرشح المثلوثي فى اليمين وعاشور فى الوسط

قال طارق يحيى نجم الزمالك والكرة المصرية الأسبق إن فريق تونجيث السنغالي حديث عهد بالكرة الإفريقية ويشارك لأول مرة في تاريخه بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف يحيى في تصريحات لبرنامج ’’البريمو’’ عبر قناة ’’Ten’’: "على الرغم من كون الفريق السنغالي حديث عهد بالمشاركات الإفريقية لكنه فريق منظم والمواجهة أمامه صعبة للغاية، فالفريق يتميز بالسرعة والقوة، وتمكن من إقصاء الرجاء البيضاوي المغربي، وخسر بصعوبة بالغة أمام الترجي التونسي في الجولة الأولى".

أكد طارق يحيى أنه يُفضل الدفع بالتونسي حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن غدًا أمام تونجيث السنغالي، على حساب أحمد عيد، مضيفا أن المثلوثي وعيد لم يشاركا في المباريات منذ فترة طويلة، لكن الخبرة الإفريقية تصب في صالح المثلوثي.

واختتم يحيى، أتمنى البدء بإمام عاشور بصفة أساسية لأنه لاعب مميز ولا غنى عنه في وسط الملعب، ويجب أن يبدأ باتشيكو بثلاثي في وسط الملعب.