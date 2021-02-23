عماد متعب يدرس الترشح في انتخابات الأهلي وغالي ينصحه بقائمة الخطيب.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق يدرس الترشح في انتخابات القلعة الحمراء، المقرر لها في نوفمبر المقبل.
وأضاف فاروق مقدم برنامج البريمو عبر قناة ’’ Ten ’’ : "عماد متعب حرص على استطلاع رأي حسام غالي قائد الفريق السابق في مسألة ترشحه في انتخابات الأهلي على مقعد العضوية في الدورة المقبلة".
واختتم فاروق ، غالي نصح متعب بخوض تجربة الانتخابات على مقعد العضوية بشرط الدخول ضمن قائمة محمود الخطيب الرئيس الحالي للنادي من أجل حجز مقعده في مجلس إدارة القلعة الحمراء بالدورة المقبلة.
وخاض فريق الأهلي مرانه الرئيسي، اليوم الاثنين، على استاد "مكابا" في تنزانيا الذي يستضيف مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني.
ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام فريق سيمبا بطل تنزانيا في الثالثة عصر غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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