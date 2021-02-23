عيد أم المثلوثي.. باتشيكو فى حيرة بسبب الجبهة اليمنى أمام تونجيث

أكد الإعلامي محمد فاروق نجم نادي الأهلي السابق ومقدم برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ أن البرتغالى باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك يفاضل بين الثنائى أحمد عيد والتونسي حمزة المثلوثى، لقيادة الجبهة اليمنى فى مباراة الغد أمام تونجيث السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا
وأشار فاروق إلى أن باتشيكو لم يستقر على من سيقود هذه الجبهة، وإن كانت الكفة تميل إلى التونسي حمزة المثلوثى، بحكم فارق الخبرة الإفريقية بينه وبين أحمد عيد.
خاض الزمالك مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة مضيفه توينجيت السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأدى الزمالك المران على ملعب لاديور الذي يستضيف المباراة في تمام الساعة السادسة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السنغال.
وفضَّل الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو أن يكون المران خفيفا وأن يتم إنهاءه مبكرا حرصا على اللاعبين من الإرهاق في ظل ارتفاع حرارة الجو في السنغال.
واستغرق المران الذي خاضه الفريق حوالي 45 دقيقة للتعود على أرضية الملعب.
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