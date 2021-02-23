عيد أم المثلوثي.. باتشيكو فى حيرة بسبب الجبهة اليمنى أمام تونجيث

أكد الإعلامي محمد فاروق نجم نادي الأهلي السابق ومقدم برنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ أن البرتغالى باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك يفاضل بين الثنائى أحمد عيد والتونسي حمزة المثلوثى، لقيادة الجبهة اليمنى فى مباراة الغد أمام تونجيث السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

وأشار فاروق إلى أن باتشيكو لم يستقر على من سيقود هذه الجبهة، وإن كانت الكفة تميل إلى التونسي حمزة المثلوثى، بحكم فارق الخبرة الإفريقية بينه وبين أحمد عيد.