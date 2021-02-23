موسيماني يرحب بعودة عمرو جمال للنادي الأهلي .. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد فاروق عن ترحيب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفكرة عودة عمرو جمال مهاجم الفريق المعار إلى نادي طلائع الجيش في الموسم المقبل.

وأضاف فاروق مقدم برنامج البريمو عبر قناة ’’ Ten ’’ أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عرضت على موسيماني عودة عمرو جمال في الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم بعد إعارة أحمد ياسر ريان إلى سيراميكا كليوباترا وتمسك ناديه بخدماته بعد تألقه هذا الموسم.

وأوضح أن موسيماني طلب من لجنة التخطيط مراقبة عمرو جمال مع فريق طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري قبل حسم عودته للنادي الأحمر من عدمه في الموسم الجديد.