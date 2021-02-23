كشف الإعلامي محمد فاروق عن ترحيب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفكرة عودة عمرو جمال مهاجم الفريق المعار إلى نادي طلائع الجيش في الموسم المقبل.
وأضاف فاروق مقدم برنامج البريمو عبر قناة ’’ Ten ’’ أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عرضت على موسيماني عودة عمرو جمال في الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم بعد إعارة أحمد ياسر ريان إلى سيراميكا كليوباترا وتمسك ناديه بخدماته بعد تألقه هذا الموسم.
وأوضح أن موسيماني طلب من لجنة التخطيط مراقبة عمرو جمال مع فريق طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري قبل حسم عودته للنادي الأحمر من عدمه في الموسم الجديد.
وخاض فريق الأهلي مرانه الرئيسي، اليوم الاثنين، على استاد "مكابا" في تنزانيا الذي يستضيف مباراة الغد أمام سيمبا التنزاني.
ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام فريق سيمبا بطل تنزانيا في الثالثة عصر غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسيماني يرحب بعودة عمرو جمال للنادي الأهلي .. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.