قال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن الأخطاء التحكيمية موجودة في جميع دوريات العالم وليس في مصر فقط.
وأضاف وجيه أحمد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إنه لا توجد أخطاء تحكيمية مؤثرة في مصر، والتحكيم يسير بشكل جيد، مؤكدا أن الحكم أحمد العدوي طبق القانون باحتساب ركلة جزاء بعد نهاية مباراة المصري وسموحة.
وأكمل:" يجب على الحكم أحمد العدوي أن يشاهد اللعبة المشكوك فيها، قبل إطلاق صافرة النهاية ولكنه طبق القانون في نهاية الأمر".
وواصل :"من حق حكم اللقاء إعادة ركلة الجزاء؛ حال توجيه تقنية الـ VAR له بتحرك حارس المرمى للأمام قبل تسديدها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس لجنة الحكام يعلق على الواقعة المثيرة للجدل في لقاء سموحة والمصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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