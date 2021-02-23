إبراهيم سعيد: الجهاز الإداري للزمالك يتحمل مسؤولية أزمة الطيران

قال إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي والكرة المصرية الأسبق، إن الجهاز الإداري بنادي الزمالك يتحمل مسؤولية الأزمة الأخيرة الخاصة بتأخر وصول بعثة الفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيث السنغالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ الجهاز الإداري يتحمل مسئولية تأخر وصول البعثة إلى السنغال ، بسبب عدم وجود تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية مما أدى لهبوط الطائرة فى الجزائر.