احتفل كريستيانو رونالدو بفوز فريقه يوفنتوس الإيطالي على فريق كروتوني بثلاثين في إطار مواجهات الدوري الإيطالي.
ونش رونالدو مجموعة من الصور له من اللقاء وعلق قائلا "انتصار مهم سعيد لأنني ساهمت فيه.. هيا يا رفاق".
وفاز يوفنتوس على نظيره كروتوني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.
افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لـ يوفنتوس في الدقيقة 38 بضربة رأسية رائعة.
وفي الدقيقة 47، أحز رونالدو الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة رأسية أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين نظيفين.
وفي الشوط الثاني، أحرز الأمريكي ماكيني الهدف الثالث لليوفي في الدقيقة 66.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 45 في المركز الثالث، وتوقف رصيد كروتوني عند 12 نقطة في المركز العشرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رونالدو يحتفل بفوز يوفنتوس على فريق كروتوني بثلاثية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.