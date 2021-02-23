عوَّض غياب معلول.. أبو مسلم: وحيد قدم مباراة كبيرة أمام المريخ

أشادَ أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق بأداء محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق خلال مباراة المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أبو مسلم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ وحيد قدم مباراة جيدة جدًا رغم ابتعاده عن المشاركة لفترة طويلة مع الفريق ، وأثبت وجوده دفاعيًا وهجوميًا ، كما أننا لم نشعر بغياب التونسي علي معلول.

ويعود النادي الأهلي لاستئناف حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا بمواجهة صعبة في تنزانيا ضد فريق سيمبا، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي توج في نوفمبر الماضي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد التغلب على الزمالك في المباراة التي تم وصفها بنهائي القرن.

وعاد الأحمر بعد حملته الناجحة في كأس العالم للأندية وعلى عنق نسره الميدالية البرونزية للمونديال، ليدافع عن لقبه الإفريقي، ويحقق فوزًا كبيرًا على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى على استاد القاهرة.

ودون أن يخوض أي مباراة محلية، يخوض النادي الأهلي مباراة الجولة الثانية في المجموعات الإفريقية ضد فريق سيمبا التنزاني العنيد والمفعم بالأمل والطموح بالقدرة على مجابهة بطل إفريقيا التاريخي.