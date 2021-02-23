أبو مسلم: كهربا لاعب جيد وأطالبه بالتركيز والابتعاد عن الشو

قال أحمد أبو مسلم نجم الأهلي والكرة المصرية السابق إن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق ، يتمتع بإمكانيات فنية جيدة، وهو لاعب متميز لكن يفتقد إلى التركيز في الفترة الأخيرة.
وأضاف أبو مسلم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ أطالب كهربا بالتركيز في التدريبات والمباريات والإبتعاد عن الشو و الأمور الجانبية التي قد تخرجه عن التركيز ، فهي امور لا تليق بلاعب بصفوف النادي الأهلي.
واختتم أبو مسلم ، المباراة أمام سيمبا ستكون صعبة فالفريق يجيد اللعب على ملعبه ، وستشهد المباراة حضور جماهيري كبير وهو ما سيعطي دفعة للاعبيهم لكن لدي الثقة الكاملة في لاعبي الأهلي و الجهاز الفني للخروج بالثلاث نقاط من هذه المواجهة الصعبة.
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