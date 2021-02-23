نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الهلال والنصر اليوم | القناة الناقلة وتشكيل مواجهة الهلال ضد النصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والنصر اليوم بالدوري السعودي، حيث يترقب الكثير من عشاق الفريق الهلالي والفريق النصراوي متابعة اللقاء المرتقب بين الفريقين، حيث تقام مواجهة النصر والهلال في إطار مباريات ديربي الرياض بالجولة العشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان دوري المحترفين، حيث يحتل فريق الهلال المركز الثاني ببطولة الدوري برصيد نقاط 36 منن إجمالي 19 مباراة تم لعبها من قبل فريق الهلال، فيما يحتل فريق النصر المركز التاسع بقائمة فرق الدوري لدوري المحترفين برصيد 25 نقطة من إجمالي 19 مباراة، ويدخل الفريقين المباراة ويرغب كل فريق في الحصول علي الثلاث النقاط والفوز بالمباراة من أجل تحسين مركز كل فريق، وتعد مواجهة الهلال ضد النصر من أقوي المواجهات التي يشهدها الدوري السعودي، واليكم تفاصيل مباراة الهلال والنصر اليوم بالدوري السعودي.

مباراة الهلال والنصر اليوم بالدوري السعودي

استقر مدرب فريق الهلال البرازيلي روجيريو ميكالي، على البديل الخاص باللاعب الكوري الجنوبي هيون سو مدافع فريق الهلال بعد إصابته بتمزق شديد في العضلة الضامة في مباراة الاتفاق السابقة، فيما بات لاعب النصر اللاعب المغربي أمرابط جاهزاً للمشاركة في مباراة الهلال، بعد خضوعه لبرنامج علاجي تأهيلي بسبب شعور اللاعب بآلام متفاوته بالعضلة الضامة.

موعد لقاء الهلال والنصر اليوم

مباراة الهلال والنصر تقام علي ملعب مرسول بارك، علي أن تلعب المباراة في تمام الساعة 8:35 مساءً بتوقيت مدينة مكة المكرمة، في تقام المباراة في تمام الساعة 7:35 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 9:35 مساءً بتوقيت الإمارات، علي أن يتم نقل المباراة علي القناة السعودية الرياضية الأولي والثانية.

تشكيل فريق الهلال ضد النصر

حبيب الوطيان.

محمد البريك.

علي آل بليهي.

عبد الله الجدعاني.

ياسر الشهراني.

جوستافو كويلار.

ناصر الدوسري.

سالم الدوسري.

كاريلو.

لوسيانو فييتو.

غوميز.

تشكيل فريق النصر ضد الهلال

برادلي جونز.

أسامة الخلف.

عبد الإله العمري.

علي لاجامي.

عبدالعزيز العلاوي.

علي الحسن.

بيتروس.

خالد الغنام.

مارتينيز.

ايمن يحي.

عبد الرازق حمدلله.

الهلال أمام النصر

قد وردت بعض التقارير الرياضية بصحيفة “الرياضية” السعودية، نتيجة بعض الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الهلال البليهي اليوم، والتي من خلالها أثبتت جاهزية اللاعب لخوض الديربي ضد النصر في حالة الاستقرار علي الدفع به من قبل مدرب الهلال.