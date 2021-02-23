وليد عبداللطيف: تصريحاتي عن التجديد لـ ساسي مفبركة

قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، إن مباراة الفارس الأبيض أمام تونجيث السنغالي، اليوم الثلاثاء، في غاية الصعوبة.
وأضاف وليد صلاح عبداللطيف ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن مباراة الزمالك صعبة نظرا للظروف التي واجهت الفريق الأبيض، قبل المباراة من إرهاق اللاعبين بسبب السفر، ولكنه على ثقة في قدرة الزمالك على تحقيق الفوز.
وأكمل:" أتمنى مشاركة التونسي حمزة المثلوثي، في لقاء الغد،في غياب حازم إمام، بسبب الخبرة التي يمتلكها، كما يجب أن يستفيد الزمالك من خدماته".
وتابع :" التصريحات التي نسبت لي حول التجديد للتونسي فرجاني ساسي، والتي أثارت جدلا واسعا، مفبركة، وقد اتخذت الإجراءات القانونية تجاه الصحفي والمذيعة بقناة الزمالك، لتسببهما في إثارة هذا الجدل ".
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