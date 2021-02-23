إبراهيم سعيد: فتوح لا يصلح لنادي الزمالك.. وعبد الله جمعة الأفضل

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية الأسبق أن أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك لا يصلح تمامًا للعب بصفوف الفريق ، كما أن طريقة لعبه تناسب الكرة الخماسية ولا تتناسب مع الفريق.
وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ أتمنى الدفع بعبد الله جمعة أساسيًا أمام تونجيث السنغالي اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، فهو يتفوق على أحمد فتوح من حيث الخبرات الإفريقية و الناحية الدفاعية والهجومية ، وهو أفضل ظهير أيسر في الفريق.
وفي سياق اخر قال إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك والإسماعيلي والكرة المصرية الأسبق أن الجهاز الإداري بنادي الزمالك يتحمل مسئولية الأزمة الأخيرة الخاصة بتأخر وصول بعثة الفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيث السنغالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأضاف : الجهاز الإداري يتحمل مسئولية تأخر وصول البعثة إلى السنغال ، بسبب عدم وجود تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية مما أدى لهبوط الطائرة فى الجزائر.
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