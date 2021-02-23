نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الهلال والنصر اليوم أخبار الفريقين والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والنصر اليوم، نعرفكم متابعينا الكرام زوار موقع ثقفني على موعد الملحمة الكروية السعودية بين قطبي العاصمة الرياض الهلال والنصر في واحدة من أقوى مباريات اليوم والأهم عند ملايين السعوديين الذين يبحثون بكثرة عن موعد هذه المباراة وماهي القنوات المفتوحة الناقلة لهذه القمة الكروية النارية، يترقب ملايين عشاق كرة القدم السعودية هذا اللقاء منذ عدة أيام على أحر من الجمر حيث مازالت الخسارة بثلاثية دون مقابل تدور في أذهان عشاق الزعيم الهلال الذي يسعى بدوره إلى الأخذ بالثأر من النصر بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الزعيم قبل ثلاثة أسابيع من الآن في نهائي كأس السوبر السعودي والذي استطاع النصر أن يقلب الطاولة على الهلال في الشوط الثاني من المباراة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبى.

مباراة الهلال والنصر اليوم

يسعى العالمي إلى الفوز بهذه المباراة والتقدم إلى المراكز الأولى في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين لكن المهمة ليست سهلة أبدا اما فريق الهلال الطامح بدوره إلى إحكام قبضته على الدوري هذه السنة والاقتراب من المتصدر الشباب الذي فاز في مباراته أمس على صاحب المركز الثالث في الدوري فريق الأهلي، وتشهد الجولة العشرين من الدوري هذا الأسبوع مباريات من العيار الثقيل أبرزها لقاء الأهلي والشباب الذي انتهى بفوز الشباب وبقائه في الصدارة مبتعدا بستة نقاط عن أقرب الملاحقين له فريق الهلال، كما ستشهد اليوم أقوى مباراة في الكرة السعودية ديربي الرياض كما يعرف أو كلاسيكو الكرة السعودية مباراة الهلال والنصر التي ستشهد غياب الجماهير كما هو الحال مع جميع مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من تغشيه داخل المملكة.

موعد مباراة الهلال والنصر

موعد المباراة: اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من شهر فبراير

توقيت صافرة البداية: الساعة الثامنة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة السابعة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة: القناة السعودية الرياضية Ksa sports

الملعب: تقام المباراة على ملعب مرسول بارك.

غيابات الفريقين

الهلال كبير آسيا وزعيمها مازال يعاني من شبح الإصابات في الفريق الأمر الذي أدى إلى نتائج كارثية للفريق جعلت المدرب رازفان لوشيسكو يرحل، وقد حقق الهلال مع مدربه الجديد فوزا كبيرا رفع من معنويات الفريق وكان على الاتفاق بثلاثة أهداف ليتقلص بذلك الفارق بينه وبين المتصدر الشباب الذي خسر في تلك الجولة من فريق الفتح، ويغيب عن فريق الهلال كل من صالح الشهري وهتان وكذلك المدافع الكوري الجنوبي هيون سو كما يغيب أيضا حارس مرمى الفريق عبدالله المعيوف وسلمان الفرج ومحمد كنو، من ناحية أخرى يمر النصر السعودي بمرحلة سيئة هذا الموسم حيث يقبع في المركز التاسع برصيد خمس وعشرين نقطة مبتعد عن الشباب المتصدر بفارق واحد وأربعين نقطة وهو بعيد كل البعد عن مستواه المعروف هذا الموسم، وخسر الفريق بعد رحيله مدربه فيتوريا مباراتين إحداهما كانت مفاجئة من العيار الثقيل بهدف دون رد أمام القادسية أما الثانية فكانت خسارة من فريق الشباب بأربعة اهداف، ومن المحتمل أن يلعب الثنائي نور الدين مرابط والعبيد في هذه المباراة أساسيين رغم انهما عائدان من الإصابة.

التشكيل المتوقع الهلال والنصر

الهلال: الوطيان، ياسر الشهراني، البليهي، محمد جحفلي، البريك، عبدالله عطيف، كوييار، سالم الدوسري، جيوفينكو، كارييو، غوميز.

النصر: براد جونز، اسامة الخلف، عبد الإله العمري، لاجامي، سلطان الغنام، بيتروس، الصليهم، خالد الغنام، مارتينيز، نور الدين مرابط، حمدالله.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 20 12 5 3 10 24:42 18 41 2 الهلال 19 10 6 3 11 14:33 19 36 3 الأهلي 20 10 5 5 10 30:32 2 35 4 الاتحاد 19 8 8 3 11 18:25 7 32 5 التعاون 20 7 7 6 10 17:21 4 28 6 القادسية 19 7 7 5 11 27:29 2 28 7 الإتفاق 19 8 3 8 11 30:31 1 27 8 الوحدة 20 8 3 9 10 33:30 -3 27 9 النصر 19 7 4 8 11 26:27 1 25 10 الفتح 19 7 4 8 11 33:29 -4 25 11 أبها 20 7 3 10 10 35:26 -9 24 12 الفيصلي 19 5 8 6 11 25:24 -1 23 13 الباطن 19 6 5 8 11 30:27 -3 23 14 الرائد 20 6 4 10 10 32:28 -4 22 15 ضمك 19 4 4 11 11 35:23 -12 16 16 العين 19 4 2 13 11 39:21 -18 14