ومش مقبول أبدا إثارة الكلام.. شوبير يعلق على تفاوض الأندية مع مروان محسن

علق الإعلامي أحمد شوبير على تفاوض عدد من أندية الدوري الممتاز، مع مروان محسن مهاجم النادي الأهلي في الوقت الحالي، قبل موسم الانتقالات الشتوية.



وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر: "طب مجرد سؤال لو فرضا مروان محسن مطلوب في الاسماعيلي وسموحه وسيراميكا حيفاوضوه ليلة مباراه في افريقيا للأهلي مع ان الموسم عندنا حيخلص 30/ 9؟ وماهو الهدف من اثارة الكلام ده دلوقتي ..مروان لاعب محترم في الأهلي ومش مقبول ابدا اثارة الكلام ده دلوقتي ابدا وطبعا موسم الانتقالات لسه شهر 9?".

يذكر أن الإعلامي سيف زاهر أكد أن لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي أنهت صفقة جديدة خلال الساعات الماضية، بناء على طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق .

وقال سيف زاهر، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، أمير توفيق أنهي طلبات موسيماني بالتعاقد مع مهاجم سوبر إفريقي، وسيحدد موسيماني على حساب أي لاعب سيتواجد هذا الوافد الجديد.



وكشفت مصادر خاصة أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد استقر علي إجراء تعديل جديد علي التشكيلة الرئيسية التي سيخوض بها مواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها الثالثة من عصر اليوم في الجولة الثانية من منافسات الجولة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.



وقال مصدر إن موسيماني استقر على البدء بمحمود وحيد في مركز الظهير الأيسر بديلًا لأيمن أشرف الذي لم يشارك سوى في تدريب واحد فقط خلال الأيام القليلة الماضية.



وأضاف:" يخشي الجهاز الفني من تجدد إصابة أيمن أشرف خاصة أن المباراة ستقام في أجواء صعبة من رطوبة وضغط جماهيري ".