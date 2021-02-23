حتحوت: أزمة بين الإنتاج الحربي وأسوان بسبب أحمد بوسكا

قال مصطفى أمين، المشرف العام على فريق الكرة بنادي أسوان، إن ناديه تقدم بشكوى ضد الحارس أحمد محمد عبد الحليم "بوسكا" لاتحاد الكرة.

وأضاف مصطفى أمين، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" تقدمنا بشكوى بحق اللاعب بعدما وقع لنا ثم وقع للانتاج الحربي في يناير الماضي".

وأوضح :" أسوان تقدم بشكوى رسمية قبل غلق باب القيد، وتواصل معنا الإنتاج الحربي من أجل الحصول على 200 ألف جنيه ، لكن حتى الآن لم يصل لنا أي شيء".

في المقابل، قال خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، إن العلاقة بين ناديه وبين أسوان جيدة ولاتوجد أزمة بشأن أحمد بوسكا.

وأضاف خالد مهدي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" لقد تعاقدنا مع أحمد بوسكا، ولكننا فوجئنا بعدم توقيعه لأى ناد آخر رغم اعترافه بالتوقيع لأسوان، وهو دفعنا لقيده".

وأكد :" بوسكا قال لنا بأنه سيتحمل قيمة 200 ألف لأسوان مقابل الاستمرار مع الإنتاج الحربي". لافتا :" تفاوضنا مع أسوان لتقليل قيمة 200 ألف نظرا لضعف ما يتقاضاه اللاعب ماليا".