طارق عبدالنبي: مباراة أشمون أمام المقاصة تاريخية

قال طارق عبد النبي، المدير الفني لفريق أشمون، إنه يتمنى تحقيق الفوز على مصر المقاصة، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في كأس مصر.

وأضاف طارق عبد النبي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" درسنا فريق مصر المقاصة جيدا ونأمل في تضييق الفجوة بين الفريقين، ولن نكون لقمة سائغة".

وواصل: "أعد الجميع بتقديم كرة ممتعة ومشرفة لنا ولجماهيرنا، فهي مباراة تاريخية لنا، وأتمنى أن نفوز في لقاء الغد".