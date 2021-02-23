الجماهير تدعم الزمالك أمام فريق تونجيت السنغالي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رجال_الزمالك_جاهزين؛ دعما للزمالك أمام فريق تونجيت السنغالي في إطار مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "اللهم فرحه .. باذن الله الزمالك ..يفوز ويفرحنا قولو يااااارب #رجال_الزمالك_جاهزين" و " اما عن الزمالك وفي ظل هذه الظروف يصبح تشجيعه محل اختيار سنتحمل كل نتائجه ولنا في ذلك اسباب يصعب عليكم فهمها".
وقال آخرون "ويوم لما سألوني بتحبه ليه قولتلهم دا عشرة سنين #رجال_الزمالك_جاهزين " و " العبوا برجوله هاتوا البطوله احنا أسياد افريقيا من زمان#رجال_الزمالك_جاهزين".
وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق امس على هامش التدريب المقام حاليا باستاد لاديور بالسنغال استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي.
وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين قبل اللقاء ومطالبتهم بالتركيز في المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.
كما حرص أشرف قاسم المشرف على الكرة وعبد الحليم علي مدير الكرة على تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز في اللقاء
وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على بعض الجوانب الفنية والخططية في تدريب الفريق اليوم استعدادا لخوض مباراة تونجيت السنغالي المقرر لها اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وحرص المدير الفني للزمالك على عدم الكشف عن أوراقه أو التشكيل المنتظر أن يخوض به الفريق لقاء الغد في ظل حضور وسائل إعلام من السنغال لمتابعة التدريب.
ومن المقرر أن تقام المباراة في ملعب لاديور في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت السنغال.
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