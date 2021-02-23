موعد مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على منافسه سيمبا التنزانى اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا .

وتقام مباراة سيمبا التنزاني ضد الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 7 بتعليق احمد الطيب .

ويسعي الاهلي بقياده الجنوب افريقي موسيماني لمواصلة سلسلة النتائج الايجابية وتحقيق انتصار جديد في إطار الحفاظ على لقب البطولة وحصد اللقب العاشر من دورى ابطال افريقيا

وكان النادي الأهلي حقق الفوز علي فريق المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات

علي جانب آخر يدخل فريق سيمبا المباراة على أمل استغلال عامل الارض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية ،ووفقا لتصريحات المتحدث الرسمي لنادي سيمبا، فإن الفريق حصل على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على بيع تذاكر 50% من القدرة الاستيعابية لملعب المباراة، إذا سيبيع التذاكر لـ30 ألف مشجع.

ويحتل النادي الاهلي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط ويأتى سيمبا في المركز الثاني بنفس عدد النقاط .