أشرف صبحي يهنئ شباب الفراعنة للكرة الطائرة بالفوز على الكاميرون في بطولة إفريقيا

هنأ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة تحت 21 عاما، بعد تغلبه مساء اليوم على منتخب الكاميرون بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية من بطولة إفريقيا للشباب التى تستضيفها مصر حتى 24 فبراير الجاري.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره المغربي في المباراة الختامية، ويتأهل البطل ووصيفه إلى بطولة العالم للشباب المقرر إقامتها في إيطاليا وبلغاريا في الفترة من 22 سبتمبر حتى 3 أكتوبر العام الجاري.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب الوطني للشباب على أدائهم بالبطولة وإصرارهم على الفوز بها والتأهل إلى بطولة العالم للشباب تحت 21 عاما استكمالا لسلسلة الانتصارات التي تحققها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وأكد وزير الرياضة المساندة والمؤازرة للاعبي المنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب الرياضية خلال منافساتهم في كافة البطولات في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تقديم كل الدعم للاعبين لتحقيق الانجازات بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.

كما التقي الدكتور أشرف صبحي عقب نهاية مباراة مصر والكاميرون ، بشري حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، والتى أعربت عن شكرها وتقديرها للدولة المصرية على استضافة البطولة فى ظل تحدى كورونا، وتطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة اللاعبين.